Оренбург, , 07:54 — REGNUM Прокурор Оренбурга Игорь Стасюлис 20 мая проинспектировал контейнерные площадки, предназначенные для сбора твёрдых коммунальных отходов. Вскрыты нарушения, устранение которых прокурор взял на личный контроль. В ближайшее время запланированы мероприятия, на которых ответственные чиновники и должностные лица представят отчет о проделанной работе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе выездной проверки установлено, что контейнерные площадки являются потенциально опасными с санитарно-эпидемиологической точки зрения. Они не имеют сплошного, без дефектов твердого покрытия. В результате горожане складируют мусор на землю. Ряд мусорных баков находится в аварийном состояние, поэтому не используется.

Прокурор сделал вывод об отсутствии контроля в муниципалитете за состоянием мест складирования мусора и потребовал принять незамедлительные меры к устранению выявленных нарушений. На отдельных объектах уже начались работы по приведению мусорных площадок в порядок.

Напомним, Игорь Стасюлис назначен прокурором Оренбурга в конце апреля 2021 года.

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