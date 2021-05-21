Тюмень, , 07:52 — REGNUM В Тюменской области с 30 мая в детских лагерях Тюменской области откроется первая смена отдыха. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на президента региональной Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения «Мы вместе» Ларису Шилову.

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В 2021 году отдых и оздоровление более 240 тыс. юных тюменцев планируется на базе 630 организаций, среди которых 20 загородных оздоровительных лагерей и центров, 610 лагерей с дневным пребыванием. Наполненность лагерей, согласно требованиям Роспотребнадзора, составит 75%, сохраняется масочный режим.

По словам Ларисы Шиловой, для отдыха в лагере юным тюменцам нужна справка о санэпидокружении, которую они должны получить в своих поликлиниках, подтверждающую, что ребёнок в течение 21 дня не имел контакта с болеющими людьми. Под запретом остаются родительские встречи и посылки. Сотрудники лагерей смогут выезжать домой при еженедельной сдаче ПЦР-тестирования.