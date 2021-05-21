Нью-Йорк, США, , 07:48 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе «Питтсбурга» дубль оформил нападающий Джефф Картер. Ещё по шайбе забросили Крис Летанг, Джейсон Цукер и Брэндон Танев. Российский форвард Евгений Малкин отдал две результативные передачи.

В составе «Айлендерс» дубль на счету форварда Кэла Клаттербака. Также точными бросками отметились Скотт Мэйфилд и Энтони Бовиллье.

Таким образом, «Питтсбург» вышел вперёд в серии — 2:1.

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