Токио, , 07:46 — REGNUM Минздрав Японии официально одобрил британскую вакцину AstraZeneca и американскую Moderna для применения против коронавирусной инфекции, передает телеканал NHK.

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Сообщается, что ранее препараты одобрил экспертный совет при правительстве Японию. При этом фармацевтические компании подали заявки на сертификацию еще в марте 2021 года. Пока в Японии для вакцинации населения использовался американский препарат от компании Pfizer.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая минздрав Японии отчитался о 39 умерших после вакцинации препаратом от американской компании Pfizer. При этом пока ведомство не смогло установить связь между смертью пациентов и вакцинацией. Отмечалось, что возраст умерших составлял от 20 до 90 лет.

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