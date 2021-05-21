Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и другими парламентскими лидерами, состоявшейся в Капитолии 20 мая, подтвердил приверженность страны военно-политическому союзу с США. Об этом представитель администрации южнокорейского президента 21 мая сообщил журналистам в Сеуле.

По словам Мун Чжэ Ина, южнокорейско-американский альянс является «образцовым», и Сеул «продолжит следовать тем же путём». Президент предложил приложить совместные усилия, необходимые для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова и установления в регионе постоянного мира.

В числе других важнейших задач Мун Чжэ Ин назвал преодоление кризиса, связанного с пандемией коронавируса, реорганизацию глобальных торговых цепочек и реагирование на вызовы изменения климата.

Пелоси подтвердила важность «солидарности и сотрудничества» и назвала укреплявшийся на протяжении 70 лет южнокорейско-американский союз «ролевой моделью», фундаментом для лучшего будущего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправился с визитом в США.

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