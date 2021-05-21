Абакан, , 07:44 — REGNUM По состоянию на утро 21 мая в Хакасии подтоплено 207 приусадебных участков, 108 домов, 351 участок в дачных обществах в пойме реки. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности республики.

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Зарегистрировано четыре перелива автодорог (три в Таштыпском районе, один в Аскизском). Из-за паводка повреждён бревенчатый мост.

Противопаводковые мероприятия в республике продолжаются. По оценкам властей, обстановка остаётся напряжённой. В верховьях реки Абакан за сутки отмечен спад воды. На утро 21 мая уровень воды в районе Абазы составляет 564 см (максимальный зафиксированный уровень — 614 см). Теперь вода поднимается дальше по течению. В районе населённого пункта Райков уровень воды составляет 884 см (при 958 см начнётся подтопление прибрежной зоны), в районе Абакана — 415 см (при опасной отметке в 550 см).

В Абазе подтоплено 134 приусадебных участка и 93 жилых дома, в которых проживают 130 человек. В пункте временного размещения находятся два человека. В городе работает тяжёлая техника. Привлечено 211 человек и 69 единиц техники.

В Аскизском районе подтоплен 31 приусадебный участок, в том числе 22 — в селе Аскиз. Эвакуация населения не требуется. Группировка сил и средств в указанном районе будет усилена.

В аале Маткетчик Бейского района подтоплено 27 приусадебных участков, 15 жилых домов, в которых проживают 49 человек. Они размещены у родственников.

Оценкой ущерба будут заниматься муниципальные межведомственные комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии из-за паводка объявлен режим ЧС регионального уровня.

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