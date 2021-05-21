Тампа, США, , 07:38 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 6:5.

В составе «Флориды» шайбы забросили Сэм Беннетт, Радко Гудас, Александер Веннберг, Патрик Хёрнквист, Густав Форслинг и Райан Ломберг.

В составе «Тампы» точными бросками отметились нападающие Энтони Чирелли, Росс Колтон, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Российский форвард Никита Кучеров отдал результативную передачу.

Таким образом, в серии до четырёх побед «Флорида» сократила отставание в счёте — 2:1 в пользу «Тампы».

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