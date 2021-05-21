Оренбург, , 07:36 — REGNUM Пограничное УФСБ по Оренбургской области возглавил Роман Ткаченко. Ранее он проходил службу в Волгоградской, Омской и Брянской областях, сообщает пресс-служба губернатора.

Ткаченко уже приступил к работе в регионе. 20 мая с новым руководителем УФСБ по Оренбуржью встретился губернатор Денис Паслер.

«Оренбуржье — приграничный регион, граница с Казахстаном составляет 1876 километров. Поэтому взаимодействие с пограничной службой для областной власти — один из важнейших приоритетов. Сотрудничество необходимо как в вопросах безопасности, так и в вопросах развития пунктов пропуска, которые важны для жителей, для бизнес-структур. Искренне рад, что службу возглавил человек с опытом работы в пограничных регионах. Общих задач у нас достаточно, всегда можете рассчитывать на нашу поддержку», — сказал Денис Паслер.

Добавим, Роман Ткаченко является выпускником Московского высшего пограничного командного училища имени Моссовета и Академии Федеральной пограничной службы РФ. Имеет более 30 лет опыта службы в органах Федеральной службы безопасности.