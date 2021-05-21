Симферополь, , 07:35 — REGNUM Крым с таким же успехом сможет принять закон непризнании суверенитета США над Аляской, заявил 21 мая первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, оценивая перспективы американского «Закона о непризнании аннексии Крыма».

«От того, признают они Крым или нет, ни в России, ни в Крыму ничего не изменится», — цитирует РИА Новости собеседника.

Фикс назвал очередную американскую инициативу «неинтересной» и добавил, что принимать подобные документы в Крыму не станут, так как Россия «ответственно и уважительно относится ко внутренней политике других государств».

Напомним, 19 мая комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, который запретит американским властям признавать суверенитет России над Крымом.

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