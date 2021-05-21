Первомайский район, Оренбургская область, , 07:28 — REGNUM В Оренбургской области вечером 20 мая выпал град. Пользователи публикуют в соцсетях фото. Мессенджеры сообщают, что размер градин был с куриное яйцо.

Такой град выпал в Оренбуржье Vk.com

Вечером 20 мая жители Первомайского района публиковали фото и видео града и его последствий. У некоторых граждан пострадали козырьки построек, покрытые поликарбонатом. Градины пробили материал насквозь.

Пользователи также жалуются на погибшую рассаду и цветы в огородах. «Помидоркам пришлось тяжеловато. Они погибли», — сообщает Татьяна Ш.

«Огурцы и помидоры — все всмятку», — говорит и Валентина Ф.

«А что хотели? Природа — мать непредсказуема», — комментирует другой подписчик паблика «Первомайский LIVE» в «В контакте».

Стоит отметить, согласно метеопрогнозу, в большинстве районов Оренбургской области по 24 мая сохраниться сохранится аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9 °C и более.