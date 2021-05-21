Чебоксары, , 07:23 — REGNUM Присвоение Чебоксарам статуса «Город трудовой доблести» станет «исторической датой» для республики. И «вдвойне приятно», что это произошло в Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей. Об этом заявил на своей странице в «Инстаграмме» глава Чувашии Олег Николаев.

Говоря о присвоении почётного звания Чебоксарам, руководитель республики подчеркнул, что «теперь это памятная, историческая дата для города и всей республики, предмет гордости для каждого из нас».

«Вдвойне приятно, что решение принято в год, посвящённый в Чувашской Республике трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, при строительстве которых был проявлен по-настоящему массовый и беспримерный героизм нашего народа», — написал Олег Николаев.

По его словам, в этой работе указ президента станет дополнительным импульсом в «увековечивании памяти по-настоящему народного массового подвига».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поддержал включение города Чебоксары в перечень «Городов трудовой доблести». Героизм тружеников тыла в Чувашии отмечен не только подвигами на предприятиях, но и при строительстве оборонительных рубежей в 1941 — 1942 годах, где была занята треть трудоспособного населения республики.

Напомним, ИА REGNUM по инициативе главного редактора Модеста Колерова более шести лет ведёт проект «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии», который стал отправной точкой для властей региона отметить в 2021 году 80-летие начала войны и строительства оборонительных рубежей. Заместитель главного редактора ИА REGNUM Валентина Андреева вошла в оргкомитет по организации и проведению мероприятий в Чувашской Республике.

Читайте ранее в этом сюжете: Чебоксарам присвоено звание «Город трудовой доблести»