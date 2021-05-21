Нью-Дели, , 07:21 — REGNUM Истребитель военно-воздушных сил Индии разбился в штате Пенджаб на севере страны, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что истребитель МиГ-21 индийских ВВС выполнял тренировочный полет в ночь на 21 мая. В результате крушения пилот самолета погиб. Других подробностей произошедшего не приводится. Пресс-служба ВВС Индии уже принесла свои соболезнования родственникам погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля истребитель Су-30СМ вооруженных сил Казахстана разбился в Карагандинской области. Летчики самолета смогли катапультироваться, их доставили в больницу под наблюдение врачей.