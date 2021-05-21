Кемерово, , 07:18 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 21 мая, за прошедшие сутки выявлено 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 57 случаев.

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"Кемерово — 18, Новокузнецк — восемь, Березовский — пять, Ленинск-Кузнецкий — три, Кемеровский МО — три, Чебулинский МО — три, Анжеро-Судженск — два, Междуреченск — два, Осинники — два, Юрга — два, Мариинский МР — два, Топкинский МО — два, Юргинский МО — два, Киселевск — один, Полысаево — один, Прокопьевск — один, Новокузнецкий МР — один, Промышленновский МО — один, Яйский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона. За это же время 59 пациентов выздоровели, двое скончались. Всего в Кузбассе выявлено 36 467 случаев заражения коронавирусом, 35 156 человек выздоровели, 705 пациентов скончались.