Токио, , 07:18 — REGNUM Правительство Японии решило продлить пребывание офицеров своих вооружённых сил в штабе миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС) ещё на один год. Об этом 21 мая сообщает телекомпания NHK.

В Южном Судане в настоящее время находятся четыре представителя Сил самообороны Японии, которые являются специалистами по логистике, разведке, инженерному делу и воздушным операциям.

Напомним, правительство Японии после получения соответствующего запроса от ООН в ноябре 2011 года направило в Южный Судан около 350 военнослужащих инженерных соединений, которые занимались сооружением мостов и строительством дорог. В 2017 году Япония отозвала своих военных, оставив в штабе Миссии ООН только офицеров. Теперь их полномочия продлены до 31 мая 2021 года.

В сентябре 2018 года правительство Южного Судана и вооружённая оппозиция заключили мирное соглашение, в феврале 2020 года было сформировано переходное правительство. Его главой стал президент Салва Киир, а вице-президентом стал представитель вооружённой оппозиции Риек Мачар.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Салва Киир подписал указ о роспуске парламента Южного Судана, который был одобрен политическими силами республики.

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