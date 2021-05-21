Южно-Сахалинск, , 07:15 — REGNUM Из-за выхода из строя шины на трансформаторе ВМ-Т2−35 21 мая без электроснабжения остался район «Хомутово» Южно-Сахалинска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

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Над восстановлением электроснабжения работает аварийная бригада ПАО «Сахалинэнерго» в составе пяти человек и одной единицы техники.

Без электричества остались 62 дома, в которых проживают 7954 человека. Сообщается, что котельные под отключение не попали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Псковской области спустя пять месяцев после наступления Нового года возбудили уголовное дело по факту халатности, из-за которой в новогодние каникулы произошло массовое отключение электричества в почти тысяче населенных пунктов региона.