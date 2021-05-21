Москва, , 07:14 — REGNUM Больше трети жителей России (37%) не имеют накоплений на «чёрный день», заключили эксперты Россельхозбанка по результатам проведённого исследования.

«В ходе опроса более 63% россиян указали на наличие сбережений», — отметили они.

Опрос проводился в начале мая среди 5 тысяч жителей во всех регионах России.

Он показал также, что примерно четверть тратят на сбережения до 10% дохода, пятая часть — от 10% до 50% дохода, и лишь 5% респондентов сообщили, что откладывают более 50% дохода.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что комфортной для жизни семьи суммой сбережений жители России назвали 1,3 млн рублей.

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