Абакан, , 07:13 — REGNUM Режим ЧС регионального уровня объявлен в Хакасии из-за паводка. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Уточняется, что режим чрезвычайной ситуации введён на всей территории республики с 23:00 (местн.) 20 мая. Соответствующее постановление подписал глава региона Валентин Коновалов.

Уровень воды в реке Абакан и малых реках вырос из-за обильных осадков с одновременным таянием снега в горах. Специалисты прогнозируют возможное дальнейшее ухудшение гидрологической обстановки.

По состоянию на 21 мая в Хакасии подтоплено 207 приусадебных участков, 108 домов, 351 участок в дачных обществах в пойме реки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим ЧС из-за паводка был введён в хакасском городе Абазе.

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