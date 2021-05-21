Тюмень, , 07:11 — REGNUM Начальника ГУ МЧС по Тюменской области Артура Хачатряна намереваются отправить в отставку из-за непрекращающихся природных пожаров в регионе. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на собственные источники.

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В пресс-службе ведомства данную информацию не подтверждают.

Напомним, 20 мая в Тюменской области работал заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев. Он заявил, что власти региона допустили множество ошибок. Просчеты выявлены при обеспечении лесопожарных формирований техникой и оборудованием для тушения лесных пожаров, недоукомплектование личного состава. Выявлены недостатки при проведении противопожарных мероприятий, в том числе по оборудованию специальных минерализованных полос, устройству пожарных водоемов и подъездов к ним, были выявлены грубые нарушения пожарной безопасности лесопользователями.

Заместителю губернатора Тюменской области Ларисе Теплоуховой вынесли предостережение.

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