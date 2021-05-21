Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:09 — REGNUM Детей, госпитализированных из-за распыления газового баллончика в школе Новокузнецка, выписали из стационара. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на центр медицины катастроф Кузбасса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что после инцидента были госпитализированы 11 детей. Позже стало известно, что в больницу попали 15 школьников.

«Сообщение по пострадавшим детям школы №26. Количество пострадавших — 15, все дети выписаны из стационара», — рассказали в центре.

Как сообщало ИА REGNUM, после ЧП в новокузнецкой школе свои проверки начали СКР и прокуратура.

В СКР отметили, что предположительно, один из учеников старших классов распылил в школе перцовый газ.

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