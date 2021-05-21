Александровск, Пермский край, , 07:07 — REGNUM В Пермском крае осуждён директор машиностроительного завода. Он признан виновным в крупном налоговом преступлении, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2018—2020 годы глава предприятия умышленно совершил действия, направленные на сокрытие денежных средств завода в общей сумме более 112 млн рублей, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. При этом директор знал об имеющейся задолженности по налогам, сборам и страховым взносам.

Во время расследования уголовного дела глава предприятия частично погасил недоимку. Суд приговорил мужчину к штрафу в 1,5 млн рублей.