Ханой, , 07:05 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 24 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Отмечается, что все случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом 15 инфицированных выявили в провинции Бакзянг. Ведомство отмечает, что пока все новые случаи заражения коронавирусом выявляются либо в регионах, где введен карантин, либо в специальных карантинных учреждениях.

Всего с начала пандемии во Вьетнаме выявили 4833 случая заражения коронавирусом нового типа. При этом 3355 случаев были связаны с распространяем инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что 1785 человек заразились SARS-CoV-2 с конца апреля 2021 года.