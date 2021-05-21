Чебоксары, , 07:02 — REGNUM Президент Владимир Путин поддержал включение города Чебоксары в перечень «Городов трудовой доблести». Почётным титулом отметят заслуги тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны и их вклад в Победу, где особый раздел занимает самое масштабное строительство в Чувашии — строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чебоксары стали последним, 12-м городом, который предложили включить в список «Городов трудовой доблести» на заседании организационного комитета «Победа» под председательством Владимира Путина. Первые 11 городов назвал секретарь генерального совета партии «Единой Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, попросив президента присвоить им почётный статус. И в этом списке не было чувашской столицы. Тогда президент РАН Александр Сергеев предложил добавить в этот перечень город Чебоксары.

Глава государства поддержал данные предложения, подписав соответствующий указ.

Напомним, в Поволжье звание «Город трудовой доблести» в 2021 году удостоены также Киров и Пенза. При этом Пензу с Чебоксарами связывает одна примечательная деталь: оба города, помимо перечисления фактов героизма рабочих на предприятиях, особый акцент сделали на подвиге жителей при строительстве оборонительных рубежей.

Напомним, страницы строительства Сурского и Казанского рубежей в Чувашии занимают особое место в трудовом подвиге Чебоксар в период Великой Отечественной войны. Проект ИА REGNUM «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии», который ведётся журналистами на протяжении шести лет, стал отправной точкой для властей региона отметить 80-летие начала войны и строительства оборонительного рубежа — и посвятить весь 2021 год данной теме.

Подробнее: 2021 год в Чувашии будет Годом трудового подвига строителей Сурского рубежа

2021 год в Чувашии — Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей. Он был объявлен 9 мая 2020 года на встрече главы Чувашии Олега Николаева с главным редактором ИА REGNUM Модестом Колеровым, а его заместитель Валентина Андреева вошла в оргкомитет по организации и проведению мероприятий в Чувашской Республике.

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