Лысьва, Пермский край, , 07:00 — REGNUM В Пермском крае вынесен приговор в отношении директора компании, который признан виновным в мошенничестве при реализации нацпроекта по благоустройству, сообщает СУ СКР по региону.

Пермяка обвиняли в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере»).

Установлено, глава организации нарушил контракт по благоустройству детского парка в Лысьве, выполнив работы не в полном объеме. Ущерб оценили в 1 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела ущерб был полностью возмещен. Главу компании приговорили к трем годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.