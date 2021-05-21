Абакан, , 07:02 — REGNUM Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) окажут помощь жителям Хакасии в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной подъёмом уровня воды в реке Абакан в Ташпытском районе. Об этом вечером 20 мая сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

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Личный состав, специальная и военная техника железнодорожного соединения выдвинулась из Абакана в город Абаза в соответствии с решением командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина по обращению главы Хакасии Валентина Коновалова.

«Всего в ликвидации последствий паводка в Республике Хакасия будет задействовано свыше 20 военнослужащих и 12 единиц специальной и военной техники железнодорожного соединения ЦВО», — отмечается в сообщении военного ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Хакасии продолжается подъем уровня воды в реке Абакан, возможно подтопление расположенных по берегам населённых пунктов.

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