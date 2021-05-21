Южно-Сахалинск, , 06:56 — REGNUM Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» в Южно-Сахалинске имеет перспективы стать одним из лучших лыжных курортов РФ и войти в число лучших в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил 20 мая в ходе рабочей поездки на Сахалин полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

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Среди явных преимуществ «Горного воздуха», благодаря которому курорт может стать точкой притяжения для россиян, погодные условия, позволяющие рано открывать сезон.

«Очень сильно меняется снежный покров. Сегодня «Красная поляна» в Сочи всё позже и позже начинает открывать свои ворота для горнолыжного туризма. А здесь со снежным покровом все хорошо», — сказал Трутнев.

На площадке горнолыжного курорта в 2016 году создана одноимённая территория опережающего социально-экономического развития. Соглашения заключены уже с 26 резидентами, с общим объёмом инвестиций более 24 млрд рублей. Планируется создание 1,5 тыс. новых рабочих мест. По факту уже вложено 11 млрд рублей инвестиций, создано 400 рабочих мест.

На «Горном воздухе» работают 18 горно-лыжных трасс. До 2025 года планируется построить ещё девять объектов: горнолыжные трассы на горе Большевик и горе Красная, канатные дороги на горе Красная и горе Острая, система искусственного оснежения на горе Большевик, объемы инженерной и транспортной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прибудет на Камчатку 22 мая. По поручению председателя правительства Михаила Мишустина ему предстоит проработать на месте вопросы развития туристического потенциала края в целом и конкретно Долины гейзеров.