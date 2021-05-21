Вашингтон, , 06:53 — REGNUM Соединенные Штаты настаивают на проведение расследования происхождения коронавирусной инфекции с участием Китая, заявила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки в ходе брифинга.

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«Мы продолжаем считать, что должно быть проведено независимое, прозрачное расследование. И оно должно проводиться при сотрудничестве и предоставлении данных правительством Китая», — заявила она.

По словам Псаки, в настоящее время Белый дом не обладает достаточными данными о происхождении пандемии COVID-19. Таким образом она прокомментировала утверждения ряда республиканцев, заявлявших о лабораторном происхождении коронавируса.

При этом Псаки добавила, что Китай не проводил собственного «прозрачного» расследования источников возникновения коронавируса. Тем не менее от вопроса, располагает ли Белый дом доказательствами, что SARS-CoV-2 не был выведен лабораторным путем, Псаки уклонилась.