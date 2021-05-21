Новосибирск, , 06:46 — REGNUM Ход доследственной проверки, начатой по информации о том, что на одной из улиц Новосибирска мужчина плюнул в лицо 11-летнему мальчику и на коленях заставил извиняться перед девочкой, поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Напомним, ранее стало известно, что в начале мая 2021 года на улице Андриена Лежена в Новосибирске мужчина плюнул в лицо 11-летнему мальчику, а также поставил ребенка на колени, заставив извиняться перед девочкой. Таким образом мужчина хотел наказать «обидчика» дочери. При этом, по предварительным данным, мальчик её вовсе не обижал. Инцидент произошел на глазах других детей.

Читайте также: Новосибирец плюнул в лицо 11-летнему «обидчику» дочери

«Александр Бастрыкин запросил также доклад по обстоятельствам случившегося», — уточняется на сайте СКР.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.