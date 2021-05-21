Тюмень, , 06:44 — REGNUM В Тюмени объявлено предостережение генеральному директору ООО «Сфера», которое должно обеспечивать защиту от пожаров для лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях региона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

Между департаментом недропользования и экологии Тюменской области и ООО «Сфера» заключены госконтракты в целях обеспечения сохранности десяти особо охраняемых природных территорий. По условиям контрактов предприятие должно заниматься обнаружением и ликвидацией очагов возгораний, тушить пожары, пресекать факты разведения костров.

Природоохранным прокурором гендиректору было объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере охраны лесов от пожаров.