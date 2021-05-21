Мурманск, , 06:44 — REGNUM Противолодочные самолёты Ил-38 смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота (СФ) ВМФ России отработали в Баренцевом море поиск подводных лодок условного противника. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

«В отработке противолодочных задач было задействовано три противолодочных самолёта. Экипажи совершенствовали тактические приёмы поиска и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей», — говорится в сообщении. Роль субмарин противника выполнили несколько подводных лодок СФ.

Отмечается, что выполнению полётов, которые проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области, предшествовала тщательная подготовка экипажей и инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению поставленных задач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование над нейтральными водами Баренцева моря.

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