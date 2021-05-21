Ульяновск, , 06:40 — REGNUM В Ульяновске депутаты гордумы предлагают разработать меры поощрения для жителей, которые сделали прививку от COVID-19. Об этом сообщается на сайте столичного парламента по итогам заседания профильного комитета.

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Депутаты обсудили ситуацию с вакцинацией, акцентировав внимание на необходимости выработки коллективного иммунитета. И подняли вопрос о стимулировании на региональном и муниципальном уровне жителей, сделавших прививку от COVID-19.

«Среди предложений прозвучали налоговые льготы, отгулы сотрудникам или другие социальные социальные преференции трудовых коллективов», — приводится заявление председателя комитета по вопросам семьи гордумы Ульяновска Дмитрия Малых.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая прививку от COVID-19 сделал врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских, который переболел в сентябре 2020 года.

По последним данным минздрава, в Ульяновскую область поступило более 136,5 тыс. компонентов вакцин от COVID-19. Первую прививку сделали свыше 117,4 тыс. жителей, завершили иммунизацию почти 94 тыс. человек. Ранее власти отмечали, что для выработки коллективного иммунитета должны привиться 500 тыс. жителей.