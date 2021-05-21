Хабаровск, , 06:41 — REGNUM Суд Хабаровска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении фактического руководителя общества ООО «Райдо», которую обвиняют в мошенничество в особо крупном размере и подлоге документов в сговоре с группой лиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Читайте также: В Челябинске сотрудница банка оформляла кредиты без ведома клиентов

В ходе следствия установлено, что 44-летняя подсудимая, действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом, предоставила в налоговый орган сведения о подставном лице, как о единственном учредителе и директоре компании «Райдо».

После чего, используя подконтрольную фирму, организовала деятельность туристического агентства по продаже путевок. При этом фигурантка не собиралась выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению туристического продукта — она выдавала потенциальным туристам липовые путёвки, не производя при этом бронирование у туроператоров.

Потерпевшими по делу признаны 86 человек, общий ущерб — более 12,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске 30-летняя сотрудница банка оформляла кредиты без ведома клиентов.