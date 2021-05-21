Казань, 21 мая, 2021, 06:27 — ИА Регнум. В арбитраж Татарии поступил банкротный иск, адресованный АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан». Компания-ответчик была учреждена постановлением министерства земельных и имущественных отношений региона. Иск пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск к агентству

Иск подан Михаилом Штабским 20 мая 2021 года. Основания не сообщаются.

По данным ЕГРЮЛ, общество было создано в сентябре 2017 года. Юрлицо является правоприемником ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям РТ». Директором АО с 2017 года является Яков Геллер. Уставный капитал компании — более 142,6 млн рублей.

В 2017 году АО стало совладельцем ООО «Современные интернет технологии», созданного в марте 2011 года для разработки компьютерного программного обеспечения. Основным владельцем с долей 76% является ООО «Татинтек» (собственник — московское ООО «Таграс-холдинг»), еще 16% у директора Дмитрия Юртаева.