Улан-Удэ, , 06:40 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 37 845. Об этом утром 21 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 20 224 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 885 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 295 больных. На амбулаторном лечении находится 101 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 36 564 (+56) человека. Общее число больных COVID-19 в регионе уменьшилось до 396 (-9) человек.

В реанимации остаются 32 пациента в тяжёлом состоянии (17 — старше 65 лет). В том числе 16 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (11 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 86,2% — из 342 перепрофилированных коек заняты 295.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за прошедшие сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом, что на шесть случаев больше, чем накануне.

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