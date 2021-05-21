Ульяновск, , 06:26 — REGNUM В Ульяновской области в восьмой раз пройдёт национальный мордовский праздник Шумбрат. Его отпразднуют 22 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Шумбрат состоится в рамках регионального Дня дружбы народов в Ульяновске в городском парке «Владимирский сад». В этом году его посвятят 145-летию со дня рождения художника Степана Эрьзи, первому просветителю мордовского народа Авксентию Юртову и Герою СССР, лётчику Михаилу Девятаеву.

В праздновании примут участие работники культуры, художники и мастера прикладного творчества, спортсмены и артисты из Ульяновской области и Мордовии. В парке развернётся выставка мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи, будет работать ремесленная палата, пройдёт «Литературный микрофон» с участием писателей и поэтов.

Отметим, что шумбрат в переводе с мордовского означает приветствие («здравствуйте»). По этимологии он схож с татарским Сабантуем и чувашским Акатуем, которые отмечаются после проведения весенних полевых работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 21−22 мая состоится первый межрегиональный фестиваль национальных профессиональных творческих коллективов России «Широкая Волга». В нём примут участие артисты из Татарии, Чувашии, Мордовии и Ульяновской области.

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