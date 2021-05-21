Южно-Сахалинск, , 06:20 — REGNUM Пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Южно-Сахалинске утром 21 мая, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

По ее данным, возгорание произошло в доме № 7Б на переулке Связи. Спасатели прибыли на место происшествия спустя две минуты после поступления вызова, к их прибытию в здании уже горел цокольный этаж.

В ликвидации возгорания принимали участие 18 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Пожарным пришлось эвакуировать 20 жильцов в целях предосторожности. Пожар был ликвидирован, его общая площадь составила 10 квадратных метров. Пострадавших не было.