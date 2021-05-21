Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 06:30 — REGNUM Власти Комсомольска-на-Амуре подписали соглашение с руководителями четырех розничных сетей по применению 10% торговой надбавки на отдельные виды продуктов питания. Такая надбавка будет установлена по 20 наименованиям, реализуемым в 59 магазинах, сообщили 21 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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Подобная надбавка действовала в Комсомольске-на-Амуре до 1 апреля 2021 года. Она применялась в 18 торговых сетях, включающих 167 торговых объектов. По фиксированным ценам можно было купить сахар-песок (стоил не более 70 рублей), подсолнечное масло (не более 135 рублей) и другие продукты питания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области удастся сдержать рост цен на продукты «социального перечня».