Севастополь, , 06:22 — REGNUM Патрульный корабль Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России «Василий Быков», совершающий плановый переход из Чёрного в Средиземное море, завершает прохождение пролива Дарданеллы. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба Южного военного округа на сайте Минобороны РФ.

Ожидается, что в ближайшее время «Василий Быков» войдёт в состав сил постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Перед прохождением черноморских проливов экипаж патрульного корабля провёл в полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море комплекс корабельных боевых учений.

«В частности, моряки провели корабельные учения по ведению боя одиночным кораблём, противовоздушной обороне и радиоэлектронной борьбе, а также отработали алгоритм действий в ходе тренировок по борьбе за живучесть при стоянке на незащищённом рейде», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разведывательный корабль ВМФ России «Юрий Иванов» неотступно преследует группу британских кораблей, возглавляемую авианосцем HMS Queen Elizabeth.

Читайте также: Тихоокеанский флот отмечает 290-летие со дня основания

Читайте ранее в этом сюжете: Российский корабль-шпион «не дает житья» авианосцу Queen Elizabeth — СМИ