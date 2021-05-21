Ульяновск, , 06:09 — REGNUM В Ульяновской области первую прививку от COVID-19 сделали более 117 тыс. жителей при плане в 500 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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По данным регионального министерства здравоохранения, в Ульяновской области первым компонентом вакцины привились 117 456 жителей, завершили иммунизацию (то есть сделали две прививки) 93 773 человека.

С начала прививочной кампании в регион передано 136 504 комплекта вакцин от COVID-19 всех трёх видов, в том числе получено 131 704 дозы «Спутника V», 1560 комплектов «КовиВака» и 6480 компонентов «ЭпивакКороны».

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая прививку от COVID-19 сделал временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских, который переболел в сентябре 2020 года.

Ранее в министерстве здравоохранения по итогам исследования заявляли, что введение ограничительных мер не повлияло на их физическую активность жителей Ульяновской области.

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