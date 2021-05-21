Якутск, , 06:26 — REGNUM За сутки лабораториями Якутии проведено 2876 исследований на COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 мая в оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии обработано уже 1 095 217 тестов.

На 21 мая в республику поступило 154 084 дозы вакцины от коронавируса. Первым компонентом привились 136 929 человек, в том числе 33 695 лиц старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили — 103 188 человек, в том числе 25 643 человека старше 60 лет.

За сутки вакцинировались от коронавируса 5287 жителей Якутии.

Использовано 89,0% от общего объема поступившей вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за последние двое суток жертвами коронавируса стали ещё семь человек.