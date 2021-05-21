Вашингтон, , 06:01 — REGNUM Министерство юстиции США во время президентского срока экс-президента Дональда Трампа получила доступ к переписке и телефонным звонкам журналистки из CNN. Об этом говорится на сайте редакции телеканала.

Утверждается, что уведомление о доступе к переписке и звонкам журналистка Барбара Старр получила 13 мая. Ей сообщили, что ее данные получило ведомство еще при предыдущей администрации президента США. В частности, минюст получил ее переписку за период с 1 июня по 31 июля 2017 года. Их Белый дом запросил через суд еще в 2020 году.

Редакция телеканала затруднилась назвать лиц из администрации экс-президента США Дональда Трампа, кому потребовался доступ к переписке журналистки. При этом сама Старр не проходила ни по какому-либо уголовному делу и не являлась объектом расследования.