Ульяновск, , 05:59 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских сделал прививку от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Руководитель региона 20 мая посетил пункт вакцинации в городской поликлинике № 1 имени С. М. Кирова в Ульяновске, где сделал прививку от COVID-19. Напомним, что иммунизация включает две прививки, которые делают с разницей в несколько недель.

Ранее Алексей Русских заявлял, что в сентябре 2020 года перенёс коронавирус и планирует пройти иммунизацию после того, уровень антител снизится до «необходимого уровня».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для выработки коллективного иммунитета планируется привить от COVID-19 более 500 тыс. жителей. Из них первую прививку сделали более 117 тыс. человек.

Напомним, с начала пандемии в регионе сделано свыше 886,2 тыс. на коронавирус, исследования прошли более 848 тыс. жителей.

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