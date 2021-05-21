Москва, , 05:58 — REGNUM Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО (небанковская кредитная организация) «Красноярский краевой расчётный центр». Об этом 21 мая сообщает пресс-служба регулятора.

Данное решение было принято в связи с тем, что кредитная организация нарушала федеральное законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Центральный банк России «НКО… проводила в значительных объёмах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами»

В настоящее время в кредитной организации, полномочия исполнительных органов которой приостановлены, назначена временная администрация ЦБ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление Центрального банка России в отношении лишённого лицензии банка «Нейва».

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