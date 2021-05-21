Москва, 21 мая, 2021, 05:53 — ИА Регнум. Интересный судебный спор рассмотрел суд по интеллектуальным правам, который своим решением фактически подтвердил законность отказа Роспатента в регистрации словесного обозначения «Милиция» в качестве товарного знака. Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно, но может быть обжаловано в кассационном порядке, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Индивидуальный предприниматель из Владивостока Елена О. в июне 2018 года обратилась в Роспатент с заявкой о регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения «Милиция» в отношении услуг 45-го класса Международной классификации товаров и услуг. Среди множества услуг данного класса есть похоронные бюро, брачные агентства, выпуск голубей на особых событиях, юридические исследования, организация религиозных собраний, помощь в надевании кимоно, представление интересов в суде, советы астрологов, составление гороскопов и многое другое.

Роспатент отказал в регистрации, так как экспертиза пришла к выводу, что данное обозначение в качестве знака обслуживания способно «ввести в заблуждение потребителей относительно организации, оказывающей услуги, их вида и назначения, а так же будет противоречить общественным интересам, поскольку обозначение является бывшим наименованием органа правопорядка России».

Бизнесмен не согласилась с отказом и попыталась обжаловать его. Суд поддержал мнение экспертов.