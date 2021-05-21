Якутск, , 05:58 — REGNUM В Якутии за последние двое суток жертвами коронавируса стали ещё семь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 мая в оперативном штабе.

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За минувшие сутки выявлено 108 новых случаев заражения, накануне — 110, по-прежнему основной прирост даёт Якутск.

С начала пандемии на 21 мая в республике зарегистрировано 37 386 носителей SARS-CoV-2, выздоровели более 33,2 тыс. человек. Не справились с болезнью 646 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские граждане чаще всего заражаются коронавирусом от своих близких, а также при пользовании общественным транспортом. Об этом заявила 20 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова.