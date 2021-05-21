Ульяновск, , 05:50 — REGNUM В Ульяновской области тесты на коронавирус сдали более 848 тыс. жителей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, с начала пандемии в регионе проведено 886 214 лабораторных тестов на новую коронавирусную инфекцию в отношении 848 482 человек. В том числе за последние сутки по итогам исследование заражение SARS-CoV-2 выявлено у 79 жителей.

В настоящее время в Ульяновской области под наблюдением находятся 8457 контактных лиц.

По данным министерства здравоохранения, в регионе первый компонент прививки от COVID-19 получили 117 456 человек. Всего в Ульяновскую область поступило 136 504 комплекта вакцин.