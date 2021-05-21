Хониара, , 05:47 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4 у берегов Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 75 километрах к юго-востоку от города Хониара. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 15,67 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая землетрясение магнитудой 4,3 произошло на территории Китая. Очаг сейсмособытия располагался в 410 километрах от казахстанского города Алма-Аты на глубине 10 километров.