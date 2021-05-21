Тюмень, , 05:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» поддержал инициативу присвоения Тюмени почётного звания «город трудовой доблести». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Тюмень, безусловно, заслужила почётноё звание за значительный вклад жителей города в достижении Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, за обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявление при этом массового трудового героизма и самоотверженности.

Андрей Турчак, первый заместитель председателя Совета Федерации «В Тюмень за годы Великой Отечественной войны было эвакуировано несколько десятков предприятий из европейской части СССР. Среди них было опытно-конструкторское бюро Олега Антонова, выпускавшее бесшумные планеры, предназначенные для разведки и заброски партизан в тыл противника, а также работавшее над созданием «крылатого танка». Помимо этого, во время войны в Тюмень было эвакуировано тело Владимира Ленина. Функции мавзолея временно исполняло здание нынешней Тюменской государственной сельскохозяйственной академии».

Отметим, что в Тюмени в годы войны также хранилось золото и античные ценности из крымских музеев.

В социальных сетях тюменцы высказывают радость за присвоение городу почётного звания и гордость за своих предков. Нет тюменской семьи, где бы не было солдат Великой Отечественной или тружеников тыла. И в тылу был свой трудовой фронт. Тюменцы стояли у станков на фабриках и заводах, работали на колхозных полях, а также в десятках эвакогоспиталях, в которых спасали жизни солдат. Голод, холод, работа по 16−18 часов в день, дети и женщины, спящие у станков, чтобы не терять время в пути до завода и обратно, боль утрат и потерь с «похоронками» — не передать словами тяготы, которые переносили люди в тылу.

«В суровые военные годы тысячи тюменских подростков учились в школах фабрично-заводского обучения и в 15−16 лет становились токарями, сборщиками, слесарями. Передовые работники предприятий перевыполняли производственные задания на сотни, тысячи процентов. В дни битвы под Москвой в Тюмени, по инициативе молодёжи, появилось движение фронтовых и гвардейских молодёжных бригад, девизом которых стали слова «В труде — как в бою!», — пишут члены Тюменской городской молодежной общественной организации военно-патриотического клуба «Барс».

Во время войны учебный год в школах Тюмени начинался 1 октября и заканчивался 20 мая, так как дети оказывали помощь колхозам в посадке и сборе урожая. Дети с 12 лет работали на заводах, изготавливая боевые орудия и снаряды. Большинство из них из-за низкого роста не могли дотянуться до станка — заводские плотники сколачивали им специальные подставки.

«Героизм наших земляков невозможно переоценить! Благодаря их труду у нашей армии и флота был надёжный тыл», — отметил на своих страницах в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.