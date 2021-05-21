Сантьяго, , 05:43 — REGNUM Власти Чили ослабляют карантинные ограничения в 14 городах страны, несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом объявил глава чилийского минздрава Энрике Парис в ходе пресс-конференции.

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По его словам, решение было принято в соответствии с планом по поэтапной отмене ограничительных мер. При этом три города из этого перечня расположены в столичном регионе, недалеко от Сантьяго.

Объявления произошло на фоне выявления 7680 носителей коронавируса в Чили за 20 мая. Отмечается, что это наиболее высокий показатель по заболеваемости с 30 апреля. Всего с начала пандемии в Чили выявили более 1,3 млн случаев инфицирования SARS-CoV-2.