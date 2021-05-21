Южно-Сахалинск, 21 мая, 2021, 05:41 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке на Сахалине 20 мая, высоко оценил позиции Южно-Сахалинска в сфере жилищного строительства. При этом полпред призвал строить рядом со столицей островного региона одноэтажный Сахалин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sakhalin.gov.ru Юрий Трутнев на Сахалине

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«Позиции у Южно-Сахалинска в сфере строительства достаточно передовые, губернатор использует все инструменты, которые сегодня в стране создаются для поддержки жилищного строительства. Это разные формы: строительство арендного жилья, механизм комплексного развития территорий, привлечение финансирования ДОМ.РФ. Но нельзя сказать, что всего, что делается, достаточно», — сказал Трутнев.

Он обратил внимание на то, что свободной земли в регионах Дальнего Востока более чем достаточно и при определении участков под индивидуальное деревянное домостроение не нужно отправлять людей далеко «за околицу».

«Они будут тратить время своей жизни, сидеть в машинах — ехать обратно. Им будет неудобно получать медицинскую помощь, любые другие услуги оказывать. Надо их ближе селить к городу и создавать одноэтажный Сахалин рядом с Южно-Сахалинском», — подчеркнул полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске реализуется проект по комплексной жилищной застройке «Северный город», благодаря которому появится 500 тыс. кв. м жилья. Всего в области в восьми муниципалитетах благодаря механизму комплексного развития территорий будет возведено более 2,5 млн кв. м жилья.