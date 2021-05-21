Тюмень, , 05:35 — REGNUM В Тюменской области выявлены недостатки в плане тушения природных пожаров. Об этом на меджведомственном совещании заявил замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев.

Как пишет Накануне.Ru, в совещании также участвовали губернатор Тюменской области Александр Моор, представители профильных ведомств и другие. Зайцев обратил внимание руководства региона на просчёты, допущенные при обеспечении соответствующих подразделений оборудованием и техникой для тушения лесных пожаров. Личный состав оказался недоукомплектован. Были выявлены недостатки и при проведении противопожарных мероприятий.

Замгубернатора региона Лариса Теплоухова получила от Зайцева представление с требованием устранить выявленные нарушения законодательства. Также замгенпрокурора посетил садоводческое товарищество «Солнышко», где встретился с погорельцами.